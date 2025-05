Scontro tra cicloni in arrivo acquazzoni e bombe d' acqua con il sole che farà capolino Domenica torna il maltempo Previsioni

Maggio si presenta con un clima imprevedibile: dopo le prime giornate estive, un'imminente collisione tra cicloni porterà acquazzoni e bombe d'acqua. Domenica, il sole tenterà di farsi vedere, ma il maltempo tornerà a farla da padrone. In questa settimana, il meteo si mostrerà estremamente variabile, alternando mattinate soleggiate a pomeriggi nuvolosi.

Maggio pieno di sorprese, dal primo assaggio estivo al calo di temperature e il maltempo. Anche questa settimana il meteo sarà molto variabile, tra mattine soleggiate e pomeriggi nuvolosi si.

Scontro tra cicloni, in arrivo acquazzoni e bombe d'acqua con il sole che farà capolino. Domenica torna il maltempo. Previsioni

Il maltempo continua ad interessare l'Italia con abbondanti piogge, neve e disagi, dopo gli allagamenti e i danni registrati nel modenese e in alcune zone del Friuli e del Veneto.