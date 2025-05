Scontro sul riarmo ' made in Europe' | l' Italia contro le restrizioni per gli acquisti fuori dal blocco

L'Italia si oppone alle restrizioni sugli acquisti di armi non europee, in un contesto di scontro sul riarmo "made in Europe". Mentre i Ventisette cercano di superare l'impasse sullo strumento Safe, che prevede 150 miliardi di prestiti dalla Commissione, il nostro Paese difende la necessità di mantenere aperti i mercati internazionali per la sicurezza europea.

L'Italia è tra i Paesi contrari a ulteriori restrizioni all'acquisto di armi non europee con i soldi che arriveranno in prestito dalla Commissione. I Ventisette stanno cercando di superare lo stallo sullo strumento Safe (Security Action for Europe), che dovrebbe fornire 150 miliardi di prestiti. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Scontro sul riarmo 'made in Europe': l'Italia contro le restrizioni per gli acquisti fuori dal blocco

