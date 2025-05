Scontro per la Ztl È ancora Roma criminale ASCOLTA il podcast di oggi 14 maggio

In questa puntata del podcast RomaTodaily, del 14 maggio, esploriamo il controverso scontro riguardo la ZTL e le implicazioni legate alla criminalità nella Capitale. Unisciti a Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini per un'analisi approfondita delle notizie del giorno, disponibile su Spotify, Apple Podcast e le principali piattaforme. Non perdertelo!

Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, mercoledì 14 maggio, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Scontro per la Ztl. È ancora Roma criminale. ASCOLTA il podcast di oggi 14 maggio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, le partite Iva dicono no alla Ztl “più estesa del mondo”: è una discriminazione sociale

Lo riporta iltempo.it: Così, in una nota, Angelo Distefano, presidente dell'Associazioni 'Le partite Iva' e portavoce del Comitato 'Fermiamo la Ztl Fascia verde' progettato per Roma. Il coordinatore ha sottolineando ...

Scontro fra moto e taxi, muore 50enne a Roma

informazione.it scrive: Inutili i soccorsi Incidente mortale in via di Tor Cervara a Roma.Nello scontro sono stati coinvolti un taxi e uno scooter.La vittima è il motociclista, un 50enne italiano. Il tassista, italiano ...

Ztl a Roma: calano gli accessi ma solo in centro arrivano 68 mila veicoli al giorno

Riporta romatoday.it: Gli accesi sono diminuiti ma la pressione dei veicoli sul centro di Roma rimane alta. Nel 2023, il flusso totale giornaliero medio nelle quattro Ztl Centro storico, Trastevere, San Lorenzo e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritorno Konami Digital Entertainment B.