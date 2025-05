Scontro nella notte | muore scooterista Coinvolto mezzo dell' esercito

Un tragico incidente ha scosso la Capitale nella notte, quando uno scooterista ha perso la vita in uno scontro con un mezzo dell'esercito. L'episodio si è verificato intorno all'1, all'incrocio tra piazza San Giovanni Battista de La Salle e la Circonvallazione Cornelia, ed evidenzia ancora una volta i pericoli sulle strade romane.

Ancora una tragedia sulle strade della Capitale. Un grave incidente stradale si è verificato intorno all'1 di notte tra piazza San Giovanni Battista de La Salle e la Circonvallazione Cornelia, all'intersezione tra via Aurelia e via Baldo degli Ubaldi, nella zona tra Boccea e Val Cannuta. A perdere la vita M.P., un uomo di 59 anni, italiano, alla guida di uno scooter Honda SH che si è scontrato violentemente con un Defender militare in servizio all'Esercito Italiano. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo dell'Esercito era condotto da un militare di 41 anni, affiancato da un collega. I due stavano smontando dal servizio quando, per cause ancora da accertare, si è verificato l'impatto con lo scooter, in un incrocio già noto per la sua complessità e il traffico intenso. L'urto è stato violentissimo. 🔗Leggi su Iltempo.it