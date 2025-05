Scontro auto – furgone muore ex assessora del Comune di Siena

Un tragico incidente stradale ha scosso Siena questa mattina, 14 maggio, con la morte di una ex assessora del comune. Lo scontro frontale tra un'auto e un furgone sulla tangenziale ovest, nei pressi di lavori in corso, ha avuto conseguenze fatali, colpendo profondamente la comunità locale.

SIENA – Incidente mortale questa mattina (14 maggio) sulla tangenziale ovest di Siena, proprio all’altezza dei lavori dell’Anas per una frana. Due mezzi, un’auto e un furgone, si sono scontrati frontalmente nei pressi dello scambio di carreggiata e ad avere la peggio è stata una donna di 78 anni, rimasta uccisa nello schianto. La vittima è Maria Teresa Fabbri, ex assessora del Comune di Siena Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, polizia stradale e polizia municipale. I rilievi e gli accertamenti sulla causa e sulla dinamica sono stati avviati da questi ultimi. Per i soccorsi e rilievi è stato chiuso a lungo l’ingresso all’Acquacalda della tangenziale Ovest in direzione Grosseto. A nome della giunta e di tutta l’amministrazione comunale, la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Teresa Fabbri, ex assessore del Comune di Siena, senese e contradaiola, figura impegnata in importanti attività sociali in città, stimata docente e donna apprezzata per la sua dedizione al servizio della comunità. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it