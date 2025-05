Scontrino shock Un’arancia 140 euro così i fiorentini scappano

Firenze, 14 maggio 2025 – Uno scontrino choc ha scatenato polemiche: un lettore ha pagato 1,40 euro per un'arancia nel cuore di Oltrarno, vicino al Ponte Vecchio. Questo episodio mette in luce il malcontento dei fiorentini, stufi dei prezzi insostenibili nei negozi locali, tarati ormai per il turismo e non per la comunità.

Firenze, 14 maggio 2025 – Un’ arancia per 1,40 euro. Tanto ha pagato un lettore per un singolo agrume in Oltrarno vicino Ponte Vecchio. “È uno dei motivi per cui i fiorentini scappano dal centro – si sfoga – i prezzi dei pochi negozi di vicinato rimasti sono insostenibili e tarati sul turista”. È tanto? È poco? Nì. Le variabili in gioco sono tante. Per capirlo abbiamo fatto un giro fra i banchi dei fruttivendoli delle periferie fiorentine. Da ‘Non solo Frutta’ in via di Novoli un’arancia di buon calibro – infatti può variare dai 100 ai 400 grammi e il nostro lettore non l’ha pesata – per una sana merenda, provenienza estera, costerebbe 1 euro. Da ‘l’Orticino’ in viale Redi, un po’ più vicino al centro, pure meno: “Se un cliente mi chiede una singola arancia? Gliela metto 50 cent”. Però per fare una comparazione giusta non ci sono elementi, spiega l’ortolano Leonardo Masi di via Duccio da Buoninsegna a Soffiano: “Ci sono almeno 100 varietà d’arance, differenti per prezzo, calibro, qualità, provenienza. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontrino shock. “Un’arancia 1,40 euro, così i fiorentini scappano”

