Scontri post-partita ad Aversa | due arresti e una denuncia dopo la semifinale playoff

Domenica scorsa, al termine della semifinale playoff del campionato di Eccellenza, Aversa è stata teatro di scontri violenti. La Polizia di Stato di Caserta, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha effettuato due arresti e una denuncia a piede libero, evidenziando la gravità degli incidenti che hanno scosso la comunità locale.

Due arresti e una denuncia a piede libero: è questo il bilancio dell'operazione della Polizia di Stato di Caserta, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, a seguito dei gravi episodi di violenza avvenuti domenica scorsa ad Aversa, al termine della semifinale playoff del campionato di Eccellenza tra Real Normanna e Nola 1925.

