Scomparsa da oltre 24 ore appello per ritrovare Olimpia Pascu

Olimpia Pascu, una donna di 37 anni, è scomparsa da oltre 24 ore a Zagarolo, suscitando grande preoccupazione nella comunità. Ultimo avvistamento martedì 13 maggio nei pressi della stazione ferroviaria. La famiglia e gli amici lanciano un appello affinché venga ritrovata, sperando in un rapido ritorno a casa.

Scomparsa da oltre 24 ore. Ore di apprensione a Zagarolo per Olimpia Pascu, donna di 37 anni di cui si sono perse le tracce da martedì 13 maggio. La giovane è stata avvistata l'ultima volte nei pressi della stazione ferroviaria del comune della provincia sud di Roma.

