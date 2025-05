Scivola e si fa male a un piede turista tedesca soccorsa sulla Rocca di Cefalù

Una turista tedesca di settantasette anni è stata soccorsa sulla Rocca di Cefalù dopo essersi infortunata a un piede. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenute per prestare assistenza alla donna, che si trovava in vacanza nella splendida cittadina normanna. L'episodio mette in luce i rischi delle escursioni in solitaria.

Squadre del Soccorso alpino e speleologico siciliano ancora una volta in azione sulla Rocca di Cefalù per soccorrere una turista infortunata. La donna, una settantasettenne tedesca, in questi giorni in vacanza nella cittadina normanna ospite di un'amica, era in escursione da sola e, dopo aver. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Scivola e si fa male a un piede, turista tedesca soccorsa sulla Rocca di Cefalù

