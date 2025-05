Sciopero dei trasporti revocato slitta di una settimana | orari e fasce di garanzia

Lo sciopero nazionale dei trasporti, inizialmente previsto per sabato 17 maggio, è stato revocato e rinviato a una settimana dopo, il 23 maggio. L'annuncio è stato fatto da Usb Lavoro Privato, in collaborazione con Sgb e Assemblea Nazionale PdM PdB, comunicando anche gli orari e le fasce di garanzia per non creare disagi ai viaggiatori.

Revocato e rinviato lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario precedentemente fissato per sabato 17 maggio. "Usb Lavoro Privato comunica lo spostamento dello sciopero precedentemente indetto per il 17 maggio prossimo, insieme a Sgb e ad Assemblea Nazionale PdM PdB, al 23 maggio dalle 01.00. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sciopero dei trasporti revocato, slitta di una settimana: orari e fasce di garanzia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sciopero dei trasporti revocato, slitta di una settimana: orari e fasce di garanzia

Scrive milanotoday.it: Troppi eventi fissati nel fine settimana del 17 maggio, i sindacati accolgono la richiesta e spostano l'agitazione ...

17 maggio, sciopero dei treni revocato: motivazioni e prossima data

Lo riporta notizie.it: Su richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi, lo sciopero nazionale dei treni del 17 maggio è stato revocato e rinviato: ecco le ragioni.

Sciopero 17 maggio, stop a treni e trasporto locale: orari, fasce di garanzia e città coinvolte

Come scrive repubblica.it: Sabato si ferma il personale Trenitalia per una mobilitazione nazionale alla quale si aggiungono quelle indette da alcune sigle sindacali locali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Revocato lo sciopero dei treni dell'11 e 12 aprile: circolazione regolare su tutta la rete

Nessuno sciopero dei treni l’11 e 12 aprile 2025: il Gruppo FS ha confermato che la circolazione sarà regolare su tutto il territorio nazionale.