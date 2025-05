Scioglimento Comune Giugliano decisione rinviata | slitta Consiglio dei Ministri previsto il 14 maggio

Il destino del Comune di Giugliano rimane in bilico, con la decisione sullo scioglimento rinviata e il Consiglio dei Ministri, inizialmente previsto per il 14 maggio, slittato. Fino a nuove comunicazioni ufficiali, la situazione resta incerta, ma l'attenzione mediatica resta alta.

Fino a una comunicazione ufficiale, dunque, tutto resta sospeso. Ma i riflettori su Giugliano restano accesi L'articolo Scioglimento Comune Giugliano, decisione rinviata: slitta Consiglio dei Ministri previsto il 14 maggio Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scioglimento Comune Giugliano, decisione rinviata: slitta Consiglio dei Ministri previsto il 14 maggio

Approfondimenti da altre fonti

Giugliano, tre in corsa per la carica di sindaco

Si legge su rainews.it: Per il centrodestra si candida Giovanni Pianese. Il centrosinistra punta su Diego D'Alterio. Una lista a sostegno di Salvatore Pezzella ...

Giugliano al voto con lo spettro dello scioglimento: i profili dei 3 candidati a sindaco e tutte le liste

internapoli.it scrive: Sono state depositate le liste per le elezioni Amministrative previste al 25 e 25 maggio a Giugliano ... condizionata dall’ipotesi scioglimento del Comune. I lavori della commissione d ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alina Isayeva, la 31enne trovata morta in casa a Giugliano

Alina Isayeva, 31 anni, è stata trovata morta nel bagno della sua abitazione a Giugliano, in provincia di Napoli, dopo che la madre aveva allertato i carabinieri perché non riusciva a contattarla.