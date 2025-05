Sciara ricorda Salvatore Carnevale il segretario della camera del lavoro ucciso 70 anni fa

Sciara ricorda con commozione Salvatore Carnevale, segretario della Camera del Lavoro, assassinato 70 anni fa dalla mafia. Venerdì 16 maggio, la Cgil Palermo celebra il suo sacrificio attraverso una commemorazione che sottolinea l'importanza della lotta per i diritti dei lavoratori, inserendosi nel contesto della seconda edizione delle iniziative dedicate alla memoria e alla giustizia sociale.

A Sciara venerdì (16 maggio) la Cgil Palermo celebra il 70esimo anniversario della morte di Salvatore Carnevale. La commemorazione del segretario della Camera del Lavoro di Sciara, ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955, rientra anche quest'anno tra le iniziative della seconda edizione della.

