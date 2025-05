Sci di fondo calendario Coppa del Mondo 2025-2026 Date e programma Val di Fiemme protagonista fra Tour de Ski e Olimpiadi

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo promette emozioni straordinarie, con la Val di Fiemme protagonista tra le tappe del Tour de Ski e le Olimpiadi. Il calendario inizia il 28 novembre a Ruka, in Finlandia, e culmina il 22 marzo a Lake Placid, con 27 gare individuali da non perdere.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo comincerà venerdì 28 novembre da Ruka, in Finlandia. La conclusione è viceversa programmata oltreoceano, a Lake Placid (Stati Uniti), domenica 22 marzo. Complessivamente sono previste 27 gare individuali, alle quali va aggiunta la classifica generale del Tour de Ski, che anche il prossimo inverno si disputerà interamente in Italia. Gli appuntamenti di Dobbiaco e della Val di Fiemme – previsti durante le vacanze natalizie – saranno gli unici nel nostro Paese, dove tuttavia si tornerà a febbraio per i Giochi olimpici. Il palcoscenico delle gare a Cinque cerchi sarà proprio il Trentino, che quindi godrà delle luci della ribalta per due degli eventi più importanti dell’inverno. Durante il Tour de Ski sarà testato un nuovo format, la “Heats mass start”, sostanzialmente una partenza in linea in cui si scende in pista a turno con classifica stilata sulla base dei tempi di ogni batteria. 🔗Leggi su Oasport.it