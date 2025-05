Schlein parla alla Camera Meloni perde la pazienza al question time – Video

Durante il question time alla Camera, Elly Schlein ha colto l'occasione per mettere in difficoltà Giorgia Meloni, la quale ha mostrato segni di irritazione. La segretaria del Partito Democratico ha criticato il governo per le sue dure scelte, rompendo il consueto controllo della premier. Un momento che ha catturato l'attenzione e il dibattito politico.

(Adnkronos) – Elly Schlein, unica, è riuscita a far perdere la pazienza a Giorgia Meloni, che per un attimo ha abbandonato il perfetto 'aplomb' mantenuto per tutto il corso del premier time alla Camera. Quando la segretaria del Pd ha iniziato la sua replica accusando il governo di aver imposto duri tagli alla Sanità, la . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni contro tutti: i botta e risposta all'aceto della premier con Conte, Bonelli e Schlein

Come scrive repubblica.it: Un premier time tempestoso: Giorgia Meloni alla Camera ha rispoto alle interrogazioni di Giuseppe Conte (M5s) sul riarmo, di Angelo Bonelli (Avs) su Gaza e si Elly Schlein sulla sanità. Un dialiogo a ...

Schlein parla alla Camera, Meloni perde la pazienza al question time – Video

Riporta msn.com: (Adnkronos) – Elly Schlein, unica, è riuscita a far perdere la pazienza a Giorgia Meloni, che per un attimo ha abbandonato il perfetto 'aplomb' mantenuto per tutto il corso del premier time alla Camer ...

Elly schlein provoca la reazione inaspettata di Giorgia meloni durante il premier time alla camera

Da gaeta.it: Durante il premier time alla Camera, Elly Schlein del Pd accusa il governo di tagli alla sanità pubblica, mentre Giorgia Meloni replica con fermezza negando le critiche e mostrando un atteggiamento in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.