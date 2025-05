Schlein mostra in Aula grafico delle spese sanitarie | Il vostro Governo è al minimo storico

Durante il Premier Time alla Camera, Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, ha presentato un grafico sulle spese sanitarie, denunciando il governo Meloni come responsabile di un crollo storico degli investimenti. Con toni incisivi, ha chiesto spiegazioni sul presunto smantellamento della sanità pubblica in Italia, esponendo una questione cruciale per il benessere dei cittadini.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 La Segretaria del Partito democratico Elly Schlein durante il Premier Time alla Camera, mostra in Aula grafico delle spese sanitarie dei Governi e dice: Meloni il suo Governo è al minimo storico, perchè state smantellando la sanità pubblica italiana? Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schlein mostra in Aula grafico delle spese sanitarie: Il vostro Governo è al minimo storico

