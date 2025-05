Schlein a Meloni | Vive in mondo dove se qualcosa va è merito suo se non va è colpa degli altri

Nel dibattito politico del 14 maggio 2025, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha accusato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di vivere in una realtà distorta, dove i successi sono attribuiti a sé stessa mentre i fallimenti ricadono sugli altri. Una critica diretta che riaccende le tensioni tra le due leader.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 “Lei vive in un mondo fantastico dove quando una cosa funziona è merito suo, quando una cosa non funziona è sempre colpa degli altri..” Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein risponde alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni duramte il Premier Time alla Camera. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schlein a Meloni: Vive in mondo dove se qualcosa va è merito suo, se non va è colpa degli altri

