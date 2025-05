Schizofrenia digitale a scuola | perché lo smartphone è vietato in classe ma indispensabile per compiti registro elettronico e comunicazioni tra studenti e docenti

Nella scuola italiana, il divieto di utilizzare il cellulare in aula si scontra con la sua imprescindibile funzione dopo le lezioni. Sebbene dal 2007 sia formalmente vietato, lo smartphone è diventato essenziale per compiti, comunicazioni tra studenti e docenti, e accesso al registro elettronico, creando così una schizofrenia digitale che riflette le sfide attuali dell'istruzione.

Durante le lezioni è vietato, ma subito dopo diventa indispensabile: il cellulare rappresenta oggi il vero paradosso della scuola italiana. Nonostante il divieto formale, sancito dal 2007, lo smartphone è ormai la chiave d’accesso a compiti, comunicazioni, registro elettronico e materiali didattici. L'articolo Schizofrenia digitale a scuola: perché lo smartphone è vietato in classe ma indispensabile per compiti, registro elettronico e comunicazioni tra studenti e docenti . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

