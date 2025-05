Schianto tra due vetture Arrivano i vigili del fuoco | trovano morto il loro collega

Una tragica collisione tra due vetture ha scosso Boffalora sopra Ticino. L’incidente, avvenuto lungo via Magenta, ha visto la morte di un uomo, tragicamente un collega dei vigili del fuoco, rinvenuto tra le lamiere accartocciate. I soccorsi, compresi gli equipaggi di Inter Sos Padana Emergenza, sono giunti immediatamente sul luogo della tragedia.

Uno scontro terribile. Le auto accartocciate e, tra le lamiere, il corpo di un uomo che ha perso la vita all’istante. La tragedia è avvenuta alle 23 di lunedì lungo via Magenta a Boffalora sopra Ticino, all’altezza della Vetropack. L’equipaggio della Inter Sos Padana Emergenza è arrivato insieme a quello dell’automedica. Hanno trasportato un giovane coinvolto, un boffalorese di 25 anni, all’ospedale di Legnano con il codice giallo. Non aveva ferite evidenti, ma era sotto choc per l’accaduto. Giunti sul posto i vigili del fuoco per estrarre l’altra persona. Ma non c’era nulla da fare. In quell’auto viaggiava Fabio Di Fulco, 56 anni di Magenta. Conosciuto per essere da anni volontario nel locale distaccamento dei pompieri, proprio i colleghi che erano arrivati a soccorrerlo. La città è rimasta senza parole per la morte di Fabio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto tra due vetture. Arrivano i vigili del fuoco: trovano morto il loro collega

