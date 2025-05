Schianto tra due pullman Finestrini in frantumi e ferite due ragazzine

Ieri pomeriggio, un grave incidente ha coinvolto due autobus alla stazione di Pavia, causando finestrini in frantumi e ferite a due ragazzine. Lo scontro è avvenuto alle 14:45 all'incrocio con viale Vittorio Emanuele, coinvolgendo un bus urbano della linea 7 e un bus extraurbano della linea 92 di 15 metri. Le cause sono ancora sotto indagine.

Scontro tra due autobus ieri alla stazione di Pavia. L’incidente si è verificato alle 14,45 all’incrocio con viale Vittorio Emanuele e sono rimasti coinvolti un bus urbano della linea 7 non di quelli elettrici e uno extraurbano della linea 92, lungo 15 metri che sembra si siano scontrati a causa della manovra improvvisa effettuata da un’auto. Nell’impatto ad avere la peggio è stato mezzo suburbano che ha subito la rottura dei vetri centrali sul lato sinistro. A causa dei cristalli andati in frantumi, due giovani passeggere di 14 e 16 anni, sono rimaste ferite. Entrambe hanno riportato lesioni lievi. È stato il conducente a prestare loro i primi soccorsi utilizzando la cassetta del pronto soccorso che si trova a bordo nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La 16enne è stata accompagnata in codice verde al Pronto soccorso del San Matteo con lievi tagli a un braccio, mentre la ragazza più giovane non è stata neppure trasportata in ospedale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto tra due pullman. Finestrini in frantumi e ferite due ragazzine

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Schianto tra due pullman. Finestrini in frantumi e ferite due ragazzine

Si legge su msn.com: Scontro tra due autobus ieri alla stazione di Pavia. L’incidente si è verificato alle 14,45 all’incrocio con viale Vittorio ...

Pavia, schianto tra due pullman: si rompono i vetri, due ragazze ferite

Segnala laprovinciapavese.gelocal.it: PAVIA. Incidente tra due autobus alla stazione di Pavia questo pomeriggio, martedì 14 maggio, poco prima delle 15. L’urto è avvenuto in piazzale della stazione all’incrocio con viale Vittorio Emanuele ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lonardo in Aula risponde alla Meloni: Linea aerea Mastella? Le ricordo che usò l'aereo Scilipoti per restare ministra

Su ilfattoquotidiano le immagini della senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, durante il suo intervento in Senato per annunciare la sua fiducia al governo Conte, dove ha duramente replicato a Giorgia Meloni che ieri, rivolgendosi al presidente del Consiglio, aveva affermato che “volava alto: con la Mastella Airlines“.