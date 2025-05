Schianto tra auto nel Lodigiano una macchina finisce nell’acqua di un fossato | tre persone in ospedale

Questa mattina due auto si sono scontrate sulla strada provinciale 235, nel Comune di Corte Palasio, in provincia di Lodi. Nello schianto una delle due auto è uscita di strada finendo nel fossato vicino alla carreggiata. Nell'incidente sono state coinvolte tre persone, trasportate in ospedale con lievi ferite. 🔗Leggi su Fanpage.it

