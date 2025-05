Schianto tra auto e moto | 73enne in elisoccorso al Maggiore di Parma

Un tragico incidente ha coinvolto un motociclista di 73 anni, trasportato d'urgenza in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio lungo la statale 45, nei pressi del bivio per Caratta, nel Piacentino. Le dinamiche dello schianto tra auto e moto sono ora al vaglio delle autorità.

Un motociclista di 73 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale, che si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio nel Piacentino, lungo la statale 45, all'altezza del bivio per Caratta tra Niviano e. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto tra auto e moto: 73enne in elisoccorso al Maggiore di Parma

