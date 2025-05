Schianto sulla Treviso Mare decisa la perizia sulla dinamica

Una perizia cinematica sarà fondamentale per far luce sulla dinamica del tragico incidente che ha tolto la vita a Vedad Osivcic, 32enne di Meolo. L'evento, avvenuto domenica 27 aprile lungo la Treviso-Mare, ha coinvolto un automobilista di 55 anni di Quinto e ha lasciato una comunità in lutto e domande irrisolte.

