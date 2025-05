Schianto sulla statale Motociclista ricoverato con l’elisoccorso

Lunedì sera, un grave incidente ha coinvolto un motociclista di 39 anni lungo la statale 21. Il conducente di un'auto, nel tentativo di evitare un animale sulla carreggiata, ha improvvisamente deviato, provocando una collisione con la Kawasaki Ninja del motociclista. Trasportato d'urgenza con l'elisoccorso, il giovane è attualmente ricoverato in ospedale per le sue ferite.

L’auto che proveniva dalla direzione opposta ha scartato all’improvviso, probabilmente per la presenza di un animale sulla carreggiata ed è andata a collidere con la sua Kawasaki Ninja. Un motociclista di 39 anni è rimasto ferito in modo serio lunedì sera in un incidente avvenuto lungo la statale 211 in territorio di Villa Biscossi, piccolo centro della Lomellina che sorge tra Pieve del Cairo e Lomello. Dopo l’urto il motociclista è finito in un canale che scorre parallelo alla sede stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 22: sul luogo del sinistro sono intervenuti il personale medico del 118 ed i vigili del fuoco. In considerazione del quadro clinico del centuaro i sanitari ne hanno disposto il trasferimento con l’ elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato ricoverato in codice giallo; non sarebbe in pericolo di vita. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto sulla statale. Motociclista ricoverato con l’elisoccorso

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Schianto sulla statale. Motociclista ricoverato con l’elisoccorso

Lo riporta ilgiorno.it: Un motociclista di 39 anni è rimasto ferito in modo serio lunedì sera in un incidente avvenuto lungo la statale 211 in territorio di Villa ... all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato ricoverato in ...

Raffica di incidenti e feriti gravi. Schianto all’incrocio con via Campi e due pedoni travolti da un furgone

Riporta msn.com: Mercoledì notte una coppia è stata investita sul marciapiede in viale Tassoni: un 35enne in prognosi riservata. E ieri a Mirandola carambola sulla statale 12: in rianimazione un centauro di 64 anni sb ...

Schianto contro un furgone sulla Romana Sud a Carpi: giovane motociclista gravissimo

Secondo msn.com: È ricoverato in gravi condizioni un ragazzo carpigiano del 2006 (K.A. le iniziali) coinvolto in un grave incidente stradale lungo la Statale Romana ... Carpi. Lo schianto è così stato laterale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Schianto frontale a Caposile : Carlo Simonetto muore a 23 anni

Incidente sulla provinciale 44. I vigili del fuoco hanno lottato per estrarre gli automobilisti prigionieri.