Schianto mostruoso tra due auto una travolge una donna | dramma totale

Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in un dramma nel Frusinate, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due auto e una donna è stata travolta. L'impatto si è verificato presso la rotatoria di Brunella, sull’incrocio tra via Casilina e via Monti Lepini, lasciando una scia di paura e disperazione tra i testimoni.

Un pomeriggio di ordinaria routine si è trasformato in un incubo lungo le strade del Frusinate, dove due auto si sono violentemente scontrate all’altezza della rotatoria di Brunella, sull’incrocio tra la via Casilina e la via Monti Lepini, in direzione di Madonna della Neve. L’incidente è avvenuto mercoledì 14 maggio 2025 intorno alle 17:00, ma la dinamica resta ancora al vaglio delle autorità. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia locale, intervenuta quasi subito sul posto, il sinistro è iniziato con un tamponamento piuttosto violento. La vettura tamponata non si è arrestata: l’impatto l’ha spinta sul marciapiede, dove in quel momento stava passeggiando una donna che è stata urtata e travolta dalla carrozzeria. Il veicolo ha poi concluso la sua corsa ribaltandosi e precipitando in un fossato adiacente a un negozio. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto mostruoso tra due auto, una travolge una donna: dramma totale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: dopo l’impatto travolta una donna, è grave

Segnala fanpage.it: Paura nel Frusinate dove nel pomeriggio di oggi si è verificato uno scontro fra due auto. Uno dei due veicoli ha poi travolto una donna, è grave.

Schianto violento tra due auto nella notte a Figino Serenza: cinque feriti, uno grave. E vettura fuori strada anche a Gravedona

Secondo ciaocomo.it: Ferita la conducente, una ragazza di 23 anni, finita in ospedale a Gravedona (a pochi metri di distanza dal punto dello schianto). Non sembrano coinvolti altri mezzi: la giovane avrebbe perso da ...

Via Padova, schianto fra due auto all’alba: in quattro all’ospedale

Segnala ilrestodelcarlino.it: Ancora uno schianto lungo via Padova ... Coinvolte nello scontro sono state due vetture, per un totale di sei persone tra conducenti e passeggeri. Il tutto è accaduto all’alba di ieri all ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Oristano - schianto tra auto e 4 moto poi l'incendio: almeno 3 morti

A causa del violento impatto le moto hanno preso fuoco, provocando un vasto incendio nella vegetazione circostante.