Schianto frontale fra tre auto in località Il Moro | tre feriti al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato mercoledì 14 maggio, poco prima delle ore 14, a Il Moro, lungo via Emilio Lepido. Tre veicoli sono stati coinvolti in uno schianto frontale, lasciando tre feriti. Le prime informazioni indicano un impatto tra due auto, che ha interessato anche un terzo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Poco prima delle ore 14 di mercoledì 14 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo via Emilio Lepido, all'altezza della località Il Moro. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente. L'episodio avrebbe poi coinvolto anche una terza auto. Sul posto le.

