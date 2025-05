Schianto all’incrocio di Barlassina due uomini in codice giallo

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Barlassina, precisamente all’incrocio tra la statale dei Giovi e via Longoni, coinvolgendo due uomini. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale, mentre le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. Ulteriori dettagli sull’incidente saranno forniti nelle prossime ore.

Due persone sono rimaste ferite in maniera seria nell’incidente di ieri sera a Barlassina, all’incrocio tra la statale dei Giovi e la via Longoni, strada che scende da Cogliate. Incidente a Barlassina all’incrocio con la strada che arriva da Cogliate E’ probabile che un’auto abbia attraversato l’incrocio con il semaforo rosso visto il violento scontro . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

