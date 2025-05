Scherma fioretto protagonista a Shanghai con l’ultimo Grand Prix Favaretto cerca conferme torna Macchi

Il fioretto si prepara a brillare a Shanghai, dove si svolgerà l'ultimo Grand Prix della stagione di scherma mondiale. Favaretto cerca conferme e Macchi torna in pista in un weekend decisivo prima dei Campionati Europei di Genova. Un'estate di sfide attende gli schermitori, pronti a dare il massimo in questa prestigiosa competizione.

Il fioretto sarà l’arma protagonista nel fine settimana della scherma mondiale. In programma in Cina a Shanghai, ci sarà infatti l’ultimo Grand Prix della stagione, che sarà anche l’ultimo appuntamento prima della pausa che porterà ai Campionati Europei di Genova. Un’estate ricchissima di impegni per la scherma, visto che poi a fine luglio a Tbilisi si disputeranno i Mondiali. Chiaramente c’è grande attesa per Martina Favaretto, che si presenta a Shanghai da numero uno delle classifica mondiale. Una leadership nel ranking ampiamente meritato e certificato dalla vittoria nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Vancouver dove ha battuto in finale l’americana Lee Kiefer, a cui aveva proprio sottratto la prima posizione nel ranking. Si tratta del terzo successo stagionale per la veneta dopo quelli centrati a Tunisi e Torino. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, fioretto protagonista a Shanghai con l’ultimo Grand Prix. Favaretto cerca conferme, torna Macchi

