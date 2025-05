Scende dall’auto e viene picchiato | due giovani a processo

Un episodio di violenza ha scosso Porto San Giorgio: un uomo, sceso dalla sua auto, è stato aggredito da due giovani che lo hanno picchiato brutalmente, portandolo in ospedale. I responsabili, identificati dai carabinieri, ora affrontano un processo per le loro azioni violente. La comunità si interroga sulle motivazioni di tali atti e sulla sicurezza nel territorio.

Era appena sceso dalla sua auto quando si erano avvicinati alcuni giovanissimi che lo avevano colpito violentemente con calci e pugni, facendolo finire in ospedale. Due di loro erano stati identificati dai carabinieri di Porto San Giorgio e, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di due 18enni, noti per le frequentazioni, uno nato in Tunisia e uno in Senegal, gravati da precedenti di polizia. Entrambi, ora, dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere in concorso tra loro di lesioni personali aggravate. La brutale aggressione si era consumata il 29 aprile scorso, quando un giovane sangiorgese era stato picchiato da un gruppo di ragazzi nel centro di Porto San Giorgio, nei pressi del parcheggio lungo viale della Vittoria. La vittima era stata aggredita dopo essere scesa dalla sua auto e i suoi aggressori erano scappati all’arrivo dei militari. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scende dall’auto e viene picchiato: due giovani a processo

