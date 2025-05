Scavo aperto! Visite guidate al sito archeologico di via Appia Antica

Scopri il fascino dell'antichità con le visite guidate allo scavo archeologico di Via Appia Antica 39. Gli archeologi dell'Università di Ferrara ti accompagneranno tra le ultime scoperte, offrendoti un'esperienza unica. Prenota il tuo posto su Eventbrite e partecipa alla sesta campagna di scavo, dal 31 marzo al 31 maggio. Non perdere questa opportunità!

Visita lo scavo archeologico di Via Appia Antica 39. Gli archeologi dell' Università di Ferrara mostrano dal vivo le ultime scoperte (prenotazione su Eventbrite). Anche durante la sesta campagna di scavo (3103 - 3105) il cantiere archeologico di Via Appia Antica n.39 apre ai visitatori. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Scavo aperto! Visite guidate al sito archeologico di via Appia Antica

