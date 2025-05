Scatta il bavaglio rosso | l' Ue censura Il Tempo ma non Ranucci e Lgbtqa+

In un contesto di crescente censura, il "bavaglio rosso" colpisce il Tempo, limitando la libertà di stampa. Questo paradosso si evidenzia nel fatto che, mentre alcuni temi restano tabù, il giornale continua a sfidare i dogmi. Oggi, il direttore Tommaso Cerno si appresta a confrontarsi con questa realtà, suscitando interrogativi sulla libertà di espressione e sul rispetto delle diversità.

Porte chiuse per il Tempo quando si parla di libertà di stampa. Non suona come un paradosso, lo è proprio, considerando che questo giornale, da sempre, è refrattario ai dogmi. Comunque, è accaduto davvero. Precisamente questo: oggi il direttore di questo giornale, Tommaso Cerno, avrebbe dovuto partecipare a un incontro sulla libertà di stampa in Italia presso la commissione Libe del Parlamento Europeo. Ma il «Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto» dell'organismo, presieduto dalla belga Sophie Wilmès, ha «respinto» il suo nominativo, proposto da Fratelli d'Italia, che fa parte del gruppo Ecr. Così come sono stati respinti l'Associazione Giornaliste Italiane e il movimento Pro Vita. Come prova di pluralismo, per un organismo che dovrebbe monitorare il suo rispetto non è il massimo, ma si tratta di una delle tante contraddizioni cui i Palazzi europei negli anni ci hanno abituato.