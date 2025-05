Scarpinato mette in luce come le stragi continuino a influenzare il dibattito antimafia, oscurando verità essenziali. Sostiene che Mori e De Donno abbiano riscritto non solo la storia processuale, ma anche quella del paese, manipolando la percezione degli eventi tra coloro che ignorano le intricate vicende, creando così una grave distorsione della realtà e aumentando la confusione.

“Mori e De Donno hanno compiuto una totale riscrittura non solo della storia processuale delle stragi, ma anche della storia del paese tentando di carpire la buona fede di chi non conosce le complesse vicende in questione. Questa circostanza è particolarmente grave perché così facendo i due aumentano, anziché diminuire, la coltre di fumo che ancora oggi aleggia sulla strage di via D’Amelio e sulle altre stragi del 1992-93?. È uno dei passaggi dell’intervento di Roberto Scarpinato – che vi proponiamo integralmente – nel corso della conferenza stampa con cui il M5s ha presentato il dossier con cui smentirebbe, punto su punto, molti degli argomenti ricostruiti a San Macuto da Mario Mori e Giuseppe De Donno, nell’ambito dell’indagine di via d’Amelio. L'articolo Scarpinato: “Le stragi sono ancora tra noi, vogliono far sparire dal dibattito in Antimafia tutti i punti oscuri delle bombe” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it