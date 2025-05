Scaroni risponde a Boban e difende la dirigenza dl Milan | “Non capiamo di calcio? Parla di se stesso”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, difende la dirigenza rossonera dopo le forti critiche di Zvonimir Boban. In occasione dell'assemblea di Lega di A al CONI, Scaroni ribatte: "Non capiamo di calcio, parla di se stesso", esprimendo così la sua posizione riguardo agli attacchi ricevuti e sottolineando la solidità della leadership del club.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine della assemblea di Lega di A che si è tenuta al CONI in risposta alle critiche mosse da Zvonimir Boban che aveva attaccato duramente la dirigenza rossonera. 🔗Leggi su Fanpage.it

Uefa: Zvonimir Boban annuncia dimissioni

Zvonimir Boban annuncia le sue dimissioni dall'Uefa, confermate dall'organizzazione in una nota ufficiale.