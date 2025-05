Scarlett Johansson ha rivelato che un ritorno nel ruolo della Vedova Nera "non avrebbe senso". Mentre l'attrice si dedica alla sua attività imprenditoriale con la linea di skincare The Outset, si prepara anche a presentare il suo atteso debutto come regista, segnando una nuova fase della sua carriera.

Scarlett Johansson dice che il suo ritorno come Vedova Nera “non avrebbe senso” È un periodo molto intenso per Scarlett Johansson che, mentre continua la sua attività di imprenditrice e proprietaria di una ormai famosa linea di prodotti per la skincare (The Outset), è pronta a presentare il suo debutto alla regia a Cannes 78, Eleanor the Great, mentre sarà la co-protagonista questa estate di Jurassic World – La rinascita, prossimo capitolo del franchise. Scarlett Johansson ha indossato per la prima volta il costume di Vedova Nera in Iron Man 2 del 2010, per poi diventare un pilastro dell’ MCU con apparizioni in The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e infine Black Widow. Parlando con Vanity Fair del possibile ritorno nel MCU per Avengers: Doomsday, l’attrice ha ribadito quanto detto in precedenza, chiarendo che il suo periodo nei panni di Vedova Nera si è concluso con l’avventura in solitaria ambientata tra Civil War e Infinity War. 🔗Leggi su Cinefilos.it