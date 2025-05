Scarlett Johansson | Da adolescente mi sono sentita sfruttata passavano il tempo a fissarmi le labbra

Scarlett Johansson, icona di bellezza e talento, racconta la sua esperienza da adolescente, segnata da sguardi opprimenti. Oggi, a Cannes, presenta il suo debutto alla regia, affrontando tematiche profondi sull’America contemporanea. Con una determinazione incrollabile, ci svela le sue battaglie personali e professionali, mentre cammina per le strade pulsanti di New York.

Sullo schermo è un simbolo, ma Scarlett Johansson ora porta a Cannes il primo film da regista. Dalle riflessioni sull'America di oggi alle tante battaglie (anche per difendere il suo corpo), passeggiando per New York ci ha detto perché lei, da sempre, non molla mai

