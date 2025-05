Scandalo Pfizer | il metodo Ursula nell’Europa che cancella ogni dibattito

Il recente scandalo riguardante Pfizer e il metodo Ursula solleva interrogativi sulla trasparenza della Commissione Europea. Il Tribunale dell'UE ha annullato la decisione di negare l'accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer, rivelando potenziali ombre su un dibattito pubblico fondamentale.

E così, il Tribunale Ue ha annullato la decisione con cui la Commissione Europea aveva negato alla corrispondente del New York Times, che ai tempi era Matina Stevis-Gridneff, l’accesso ai molteplici messaggi di testo che, tra il 1° gennaio del 2021 e l’11 maggio del 2022, si erano scambiati la presidente della Commissione stessa, Ursula von der Leyen, e Albert Bourla, amministratore delegato della grande azienda farmaceutica Pfizer. Il tema degli scambi era, ovviamente per l’epoca, l’acquisto dei vaccini anti-Covid. La Ue ne comprò 4,2 miliardi di dosi, di cui 1,8 miliardi dalla sola Pfizer. Quando i giornalisti cercarono di capire che cosa si erano detti i due, la Commissione oppose il suddetto rifiuto, sostenendo che i messaggi erano andati distrutti. Il Tribunale, invece, ha stabilito che il rifiuto motivato con la presunta inesistenza dei documenti è inaccettabile, perché «tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero quindi essere accessibili al pubblico, tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita». 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Scandalo Pfizer: il “metodo Ursula” nell’Europa che cancella ogni dibattito

