Scandalo nel calcio le Iene incastrano Salvatore Bagni | denaro e corruzione sulla pelle dei giovani

Il calcio italiano è di nuovo nel mirino della cronaca, grazie a un’inchiesta de Le Iene che ha svelato un inquietante scandalo di denaro e corruzione. Salvatore Bagni è stato incastrato in un incontro trappola, rivelando come il malaffare sfrutti i giovani talenti. Un caso che getta ombre sul mondo del pallone e sulla sua integrità.

Il calcio italiano è ora coinvolto in un nuovo scandalo, che è stato rivelato dal noto programma Tv Le Iene grazie a un’inchiesta realizzata da uno dei suoi inviati. All’inchiesta è seguito il solito “ incontro trappola ” che è tipico della trasmissione, e che ha portato allo scoperto un malaffare che, in questo caso (ma ce ne sono certamente tanti altri), ha coinvolto un volto molto noto del pallone italiano. Salvatore Bagni è stato un protagonista del calcio italiano, ma quanto emerso recentemente è a dir poco sconcertante. In un servizio trasmesso da Le Iene, l’ex centrocampista è stato ripreso in un contesto che ricorda gli scambi clandestini dei film noir. Questo però non è finzione: è una triste realtà del calcio italiano, dove i posti in squadra sembrano venduti al miglior offerente. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scandalo nel calcio, le Iene “incastrano” Salvatore Bagni: denaro e corruzione sulla pelle dei giovani

Se ne parla anche su altri siti

Scandalo nel calcio, le Iene “incastrano” Salvatore Bagni: denaro e corruzione sulla pelle dei giovani

Segnala thesocialpost.it: Il calcio italiano è ora coinvolto in un nuovo scandalo, che è stato rivelato dal noto programma Tv Le Iene grazie a un'inchiesta realizzata da uno dei ...

"Paghi e giochi": l'inchiesta delle Iene scuote il calcio giovanile

informazione.it scrive: Una nuova inchiesta delle Iene getta ombre inquietanti sul sistema di accesso alle squadre professionistiche italiane. L’indagine, firmata da Luca Sgarbi e Claudio Bongiovanni, andrà in onda su Italia ...

Scandalo nel calcio: Salvatore Bagni e il caso dei 30mila euro per giocare in serie C

Riporta msn.com: Salvatore Bagni coinvolto in un'inchiesta delle Iene: 30mila euro per trovare una squadra in serie C, coinvolta anche la Vis Pesaro.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scandalo calcio giovanile: dirigente Branca si dimette dopo accuse di corruzione

Emiliano Branca, ex direttore sportivo delle squadre Primavera e Juniores dell'US Città di Pontedera, si è dimesso dal suo incarico a seguito delle indagini della procura federale che lo hanno coinvolto in un caso di corruzione.