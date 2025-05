Scafati stop agli straordinari per i lavoratori del seosettore pulizie | Condizioni insostenibili

A Scafati, i lavoratori della Miorelli Service, addetti alle pulizie comunali, hanno deciso di fermare gli straordinari e rifiutare trasferimenti non ufficializzati. La Flaica Cub Salerno ha denunciato le condizioni lavorative insostenibili, rivelando un clima di tensione tra i dipendenti e la direzione, che potrebbe compromettere la qualità dei servizi.

I lavoratori della Miorelli Service, impiegati nei servizi di pulizia presso le sedi del Comune di Scafati, hanno deciso di sospendere gli straordinari e rifiutare trasferimenti non comunicati formalmente. A denunciarlo √® la Flaica Cub Salerno, che parla di una situazione ormai insostenibile e di. 🔗Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Scafati, stop agli straordinari per i lavoratori del seosettore pulizie: ‚ÄúCondizioni insostenibili‚ÄĚ

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mele: 4 benefici straordinari per la salute

Esistono diverse ragioni per riempire il cestino della spesa con le mele, oltre ad essere dei frutti dal sapore delizioso, apportano numerosi benefici per la salute.