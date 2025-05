Scadenze fiscali 16 maggio 2025 secondo acconto della dichiarazione dei redditi

Il 16 maggio 2025 rappresenta una data cruciale per i contribuenti, segnando il termine per il secondo acconto della dichiarazione dei redditi. In un mese ricco di scadenze fiscali, si concentrano vari obblighi, dall'IVA mensile per i soggetti ordinari a quella trimestrale per le associazioni sportive dilettantistiche e altro ancora. Preparati per non farti sorprendere!

Scadenze in arrivo per i versamenti all’Agenzia delle Entrate. Il 16 maggio è la data con il maggior numero di scadenze fiscali, in un mese già fitto di obblighi con l’Erario. Dall’Iva mensile per i soggetti ordinari a quella trimestrale per le associazioni sportive dilettantistiche, ma non solo. Gli obblighi sono numerosi ed ecco alcune delle scadenze fiscali previste per il 16 maggio. Condomini sostituti d’imposta: versamento ritenute. In qualità di sostituti d’imposta, i condomini che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di marzo, dovranno versarle online. Possono farlo attraverso un modello F24 o rivolgendosi a un intermediario abilitato. Si tratta di ritenute per prestazioni relative a: contratti d’appalto;. opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scadenze fiscali 16 maggio 2025, secondo acconto della dichiarazione dei redditi

