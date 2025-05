Scacco ai predoni delle auto in sosta gli arrestati erano armati con dei coltelli

Nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri di Riccione hanno sventato un colpo ai danni di auto in sosta, arrestando due predoni armati di coltelli. A dare l’allerta è stata una residente del quartiere Fontanelle, che ha notato i malviventi intenti a infrangere i finestrini delle vetture per rubare. Sul posto si è...

