Sbilanciamento a sinistra evidente La conferenza di Cerno dopo l' esclusione in Ue

La conferenza di Tommaso Cerno, dopo l'esclusione dalla Commissione UE, mette in evidenza uno sbilanciamento a sinistra nel panorama politico. Accanto a lui, Manuela Biancospino e Jacopo Coghe, in una conferenza stampa "parallela", denunciano la mancanza di rappresentanza e la necessità di voci alternative nel dibattito pubblico, evidenziando le sfide per il giornalismo e la civiltà democratica.

La conferenza stampa "parallela" degli esclusi dalla commissione Libe: Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo, Manuela Biancospino, fondatrice dell'associazione Giornaliste Italiane e Jacopo Coghe dell'associazione Pro Vita & Famiglia 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sbilanciamento a sinistra evidente". La conferenza di Cerno dopo l'esclusione in Ue

