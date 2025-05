Savy King operata d’urgenza al cuore dopo essere collassata in campo | le hanno salvato la vita

Savy King, giovane promessa del calcio e giocatrice dell'Angel City, è stata operata d'urgenza dopo un improvviso collasso in campo. Durante una partita di campionato, la 20enne è stata rianimata dai medici e trasportata in ospedale, dove le è stata diagnosticata un'anomalia cardiaca. La sua vita è stata salvata grazie a un intervento tempestivo. Continua a leggere...

La giocatrice 20enne dell'Angel City s'è sentita male durante una partita di campionato. I medici l'hanno rianimata in campo e poi condotta in ospedale, dov'è stata operata d'urgenza per un'anomalia cardiaca. 🔗Leggi su Fanpage.it

