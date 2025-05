Saronno-Monza restringimento di carreggiata sul ponte tra Solaro e Limbiate

Da mercoledì scorso, il ponte tra Solaro e Limbiate sulla Saronno-Monza ha subito un senso unico alternato, causando rallentamenti e code. Ora, con il doppio senso di marcia ripristinato, si prevede un ulteriore restringimento della carreggiata, creando la necessità di prestare attenzione agli automobilisti nel tratto che scavalca il torrente Lombra.

Torna il doppio senso di marcia ma con restringimento di carreggiata sulla Saronno-Monza, nel tratto sul ponte che scavalca il torrente Lombra al confine tra Solaro e Limbiate. Da mercoledì scorso era stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo che provocava rallentamenti e code. Intervento di Anas, crepe sul ponte tra Solaro e . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

Cedimento stradale sul ponte. Saronno-Monza, viabilità nel caos

Solaro, il danno nel punto in cui scorre il torrente Lombra. Immediato l'intervento delle squadre Anas. Installato un semaforo per regolare il senso unico alternato: difficile stabilire i tempi di rip ...

