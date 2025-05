Sardegna | approvato il calendario scolastico 2025 2026 Si comincia il 15 settembre Ultimo giorno di scuola l’8 giugno

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2025-2026. Le lezioni per le scuole dell'obbligo inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno l'8 giugno 2026, mentre le scuole dell'infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno. Ecco i dettagli del nuovo calendario.

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario per l’anno scolastico 2025-2026. Le attività didattiche inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno l’ 8 giugno 2026 per la scuola dell’obbligo. Le scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno. L'articolo Sardegna: approvato il calendario scolastico 20252026. Si comincia il 15 settembre. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

