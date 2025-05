Saranno Famosi | il liceo musicale Giuditta Pasta di Como festeggia i 10 anni con una serie Web

Il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta di Como festeggia il suo decimo anniversario con una straordinaria serie web. Presentata il 14 maggio 2025, l'opera, realizzata in collaborazione con GFilm Productions, celebra il talento e la creatività dei giovani artisti della scuola, segnando un traguardo significativo nella storia dell'istituto.

Como, 14 maggio 2025 – Una serie Web per celebrare i 10 anni dalla fondazione del Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta di Como. Questa mattina, 14 maggio, è stato presentato il film girato da GFilm Productions: una serie Web nata dall'incontro con la Ceo e cofondatrice della casa di produzione, Guia Zapponi, che dopo aver visitato diverse volte la realtà comasca e osservato le attività e il clima della scuola ha deciso di proporre alla dirigente del Liceo Musicale e Coreutico, Roberta Di Febo, un progetto cinematografico, per far uscire dal perimetro scolastico la vita e le attività che si svolgono al suo interno. "Grande opportunità" . "La sinergia nata con Gfilm Productions – ha detto Roberta Di Febo, fondatrice e dirigente del Liceo Musicale Pasta – vuole mettere in evidenza il metodo educativo che arricchisce la crescita culturale e personale degli adolescenti, attraverso il talento artistico e i valori connessi alla creatività della musica e della danza.