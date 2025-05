Sarah Gainsforth | Il turismo è un' industria che estrae ricchezza anziché produrla

Sarah Gainsforth ci invita a riflettere sul turismo come industria che sfrutta i territori, trasformandoli in merci. In un'affascinante conversazione, esplorerà il declino del modello proprietario, l'impatto delle rendite e l'urgenza di politiche urbane innovative, in preparazione del suo intervento ai Dialoghi sull’uomo di Pistoia.

Cosa succede quando i territori diventano prodotti da vendere? Una conversazione con Sarah Gainsforth sulla fine del modello proprietario, sul potere delle rendite e sulla necessità di nuove politiche urbane, in vista del suo intervento ai Dialoghi sull’uomo di Pistoia 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sarah Gainsforth: «Il turismo è un'industria che estrae ricchezza anziché produrla»

Turismo di massa e affitti brevi, due ricercatrici: “Il problema è nelle politiche neoliberiste sulla casa”

Gli affitti brevi e il fenomeno del turismo di massa che espelle i residenti dalle città? Secondo due studiose del fenomeno, la giornalista Cristina Nadotti e la ricercatrice Sarah Gainsforth, non son ...

