Sara Marzolino nelle prossime ore l' autopsia sul corpo della 22enne investita da un' auto

Nelle prossime ore sarà fissata la data per l'autopsia sul corpo di Sara Marzolino, la giovane di 22 anni tragicamente investita a Genova. Studente di Scienze Politiche all'Università di Parma, Sara ha perso la vita nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio, suscitando grande tristezza e indignazione nella comunità.

