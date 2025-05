Sara Marzolino le indagini | sequestrato un cellulare

Reggio Emilia, 14 maggio 2025 – La tragica morte di Sara Marzolino, giovane attivista di 22 anni investita all'alba di domenica, solleva interrogativi inquietanti. Le indagini si intensificano e un cellulare è stato sequestrato. Il video della sorveglianza stradale offre solo brevi frammenti dell'incidente in via Buozzi, a Genova, lasciando molte domande senza risposta.

Reggio Emilia, 14 maggio 2025 – L’auto che ha investito Sara Marzolino, attivista reggiana morta a soli 22 anni in un incidente all’alba di domenica scorsa, viene ripresa solo per alcuni secondi nel video della sorveglianza stradale che inquadra quel maledetto incrocio di via Buozzi, a Genova. Pochi fotogrammi bastano però per capire che l’auto procede a velocità elevata: quanto forte stesse andando il mezzo guidato dal 51enne, risultato negativo all’esame tossicolgico, è ancora al vaglio delle autorità. Così come il telefono dell’uomo, di professione guardia giurata: gli inquirenti hanno sequestrato il suo telefono per capire se lo stesso usando al momento dello schianto. Sara era a Genova per il weekend assieme a un’amica, rimasta illesa, che ha assistito alla scena. Verso le 4.30 stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, quando un’auto l’ha travolta facendola sbalzare contro un semaforo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it