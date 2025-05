Sapori e tradizione tornano protagonisti a Roncofreddo per la Sagra del pisello

...sagra non è solo gastronomia: sarà un'occasione per immergersi nella cultura locale, tra musica, laboratori e mercatini artigianali. Un fine settimana imperdibile per riscoprire i sapori autentici e la convivialità di Roncofreddo, dove tradizione e passione si incontrano in un festoso abbraccio. Vi aspettiamo per celebrare insieme il pisello!

Roncofreddo torna ad animarsi con una delle feste tradizionali più amate: la Sagra del pisello. Quest'anno, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio, la città proporrà ancora una volta deliziosi piatti a base di piselli grazie all'offerta culinaria proposta dalla Pro Loco cittadina. Ma la. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Sapori e tradizione tornano protagonisti a Roncofreddo per la Sagra del pisello

