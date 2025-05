Sapori del Mare il talk-cooking show a Tipicità in Blu per incentivare il riuso contro lo spreco alimentare

Sapori del mare è il talk cooking show che si svolge durante "Tipicità in Blu", a Ancona, dal 17 al 23 maggio 2025. AnconAmbiente, impegnata per la sostenibilità, promuove il riuso e la lotta contro lo spreco alimentare, celebrando la ricchezza della cultura marina e invitando tutti a un consumo responsabile e consapevole.

ANCONA – AnconAmbiente conferma il suo impegno concreto verso la sostenibilità ambientale partecipando, per il terzo anno consecutivo, alla dodicesima edizione di “Tipicità in Blu”, la rassegna che celebra la cultura del mare, in programma ad Ancona dal 17 al 23 maggio 2025. All’interno del. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Sapori del Mare", il talk-cooking show a Tipicità in Blu per incentivare il riuso contro lo spreco alimentare

Cosa riportano altre fonti

Sapore di Mare – Il Musical: un viaggio nostalgico nel cuore degli Anni ‘60

Come scrive msn.com: Le luci dei teatri italiani si accendono per accogliere un evento che promette di regalare emozioni e nostalgia: Sapore di Mare – Il Musical. Un adattamento teatrale del celebre film cult dei ...

A Slow Fish Genoa i sapori della Calabria D’A…mare | FOTO

Scrive strettoweb.com: in programma a Genova dall’8 all’11 maggio ci sarà anche la Calabria con i suoi sapori e le sue storie di uomini e donne che tra terra e mare costruiscono il mosaico di ineguagliabile ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ancona, Mattia Rossetti pugnala a morte l’amico Michele Martedì per una ragazza

L'ombra dell'angoscia psichiatrica si estende al delitto ad Ancona, dove ieri il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha espresso tutto il suo odio per la vittima in un racconto.