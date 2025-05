Sanzioni contro la Russia primo ok dell’Ue al 17 pacchetto | colpita la flotta ombra e gli autori della disinformazione

L'Unione Europea ha dato il via libera al 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, colpendo in particolare la flotta ombra e gli autori di disinformazione. Anche Ungheria e Slovacchia, tradizionalmente più vicine a Mosca, hanno sostenuto l'iniziativa, segnando un passo significativo nell'unità europea contro l'aggressione russa.

L’Europa prepara nuove sanzioni contro la Russia. Gli ambasciatori presso l’Ue riuniti stamane nel Coreper hanno adottato all’unanimità il 17° pacchetto di ritorsioni nei confronti della Russia. Il Sì è arrivato anche da Ungheria e Slovacchia, i Paesi più vicini a Mosca. Il semaforo verde definitivo, con l’approvazione formale del pacchetto punitivo contro Mosca, è atteso al Consiglio Affari esteri del 20 maggio. Flotta ombra e beni double use – Le misure colpisce duramente la flotta ombra russa (quasi 200 navi, comprese le petroliere). Circa 30 aziende coinvolte nell’evasione delle sanzioni, in particolare nel settore dei beni a “duplice uso” militare e civile, dovranno affrontare nuove restrizioni commerciali. Il provvedimento europeo include 75 sanzioni individuali per persone e aziende legate al complesso dell’industria militare del Cremlino. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanzioni contro la Russia, primo ok dell’Ue al 17° pacchetto: colpita la flotta ombra e gli autori della disinformazione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanzioni contro la Russia, primo ok dell’Ue al 17° pacchetto: colpita la flotta ombra e gli autori della disinformazione

Scrive ilfattoquotidiano.it: Gli ambasciatori riuniti stamane nel Coreper hanno adottato all'unanimità il provvedimento punitivo. Il via libera definitivo è atteso al Consiglio Affari esteri del 20 maggio ...

L'Ue approva nuove sanzioni alla Russia e ne minaccia altre se Putin rifiuta il cessate il fuoco

Segnala msn.com: Il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue arriva prima dell'auspicato round di negoziati tra Ucraina e Russia in Turchia. #EuropeNews ...

Ucraina, la Ue: nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Scrive italiaoggi.it: Via libera del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell' Ue, al nuovo pacchetto – il 17esimo - di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Colpisce nuovame ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Per Zelensky le nuove sanzioni alla Russia non bastano

La guerra affligge l' Ucraina da 43 giorni. Per il Pentagono, il Paese ha la possibilità di vincere la guerra contro la Russia.